Ο Ιταλός τενίστας και Νο155 Σαλβατόρε Καρούζο θα αντικαταστήσει τον Νόβακ Τζόκοβιτς, μετά την είδηση ότι ο Σέρβος τενίστας θα πρέπει άμεσα να φύγει από την Αυστραλία καθώς οι τρεις δικαστές αποφάσισαν την απέλασή του.

Το τριμελές δικαστήριο απέρριψε ομόφωνα την ένσταση του Νόβακ Τζόκοβιτς κι έτσι αναμένεται να απελαθεί από την Αυστραλία, με αποτέλεσμα να μη λάβει μέρος και στο Grand Slam της Μελβούρνης.

Από τη στιγμή που ο Νόβακ Τζόκοβιτς απελάθηκε πριν καν ξεκινήσουν τα ματς για το μεγάλο τουρνουά στην Αυστραλία, τα δεδομένα στο ταμπλό αλλάζουν.

Ο Τζόκοβιτς ναι μεν συμπεριλήφθηκε κανονικά στην κληρωτίδα για το Australian Open, ωστόσο από τη στιγμή που απελάθηκε πριν καν ξεκινήσουν τα ματς ο Σαλβατόρε Καρούζο που είναι στο Νο155 θα πάρει στο ταμπλό την θέση του Σέρβου.

Per ATP, the first lucky loser into the #AusOpen draw, set to replace #1 Novak Djokovic in the draw, is 150th-ranked Salvatore Caruso.