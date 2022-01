Εκτός ελέγχου η κατάσταση έξω από το γραφείο που βρίσκεται ο «Νόλε» στο Riatlo Towers με την αστυνομία να ρίχνει σπρέι πιπεριού στους θαυμαστές του Σέρβου τενίστα για να τους απομακρύνει.

Ένταση ανάμεσα στην αστυνομία της Αυστραλίας και τον κόσμο που ήταν συγκεντρωμένος έξω από το κτήριο που βρισκόταν ο Νόβακ Τζόκοβιτς.

Οι οπαδοί του «Νόλε», πολλοί εκ των οποίων Σέρβοι και Έλληνες, περικύκλωσαν ένα μαύρο αυτοκίνητο με φιμέ τζάμια στο οποίο θεώρησαν ότι βρίσκεται ο Σέρβος τενίστας.

Την στιγμή που το αμάξι προσπάθησε να βγει έξω, η αστυνομία θέλησε να απομακρύνει το συγκεντρωμένο πλήθος κάνοντας χρήση spray πιπεριού. Το πλήθος τελικώς διαλύθηκε και το αμάξι έφυγε από το σημείο!

Δείτε τα βίντεο:

Police pepper sprayed a group of fans after they blocked the path of a car they believed was carrying Djokovic



Fans were banging on the window, throwing bottles at the car and two people were jumping up and down on top of it @theage https://t.co/AdK3kmQmWr pic.twitter.com/vwyYrofJZg