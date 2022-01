Σύμφωνα με τον πατέρα του Τζόκοβιτς, οι αρχές προχωρούν στη σύλληψή του, λίγο μετά την αθώωσή του από το δικαστήριο.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την Αυστραλία και το οικογενειακό περιβάλλον του Νόβακ Τζόκοβιτς, ο Σέρβος τενίστας αναμένεται να συλληφθεί άμεσα από τις αρχές.

Δύο ώρες μετά την δικαίωσή του από το δικαστήριο της Μελβούρνης, η αστυνομία προχωρά στη σύλληψή του. Δημοσιογράφος από την Σερβία που μίλησε με τον πατέρα του τενίστα, ανέφερε ότι έχει γίνει ήδη η σύλληψη, ωστόσο αυτό φαίνεται πως ακόμη δεν έχει γίνει.

Η σύλληψη -που όπως όλα δείχνουν είναι θέμα ωρών ή και λεπτών για να γίνει- γίνεται μόνο για έναν λόγο κι αυτός είναι η απέλαση του Σέρβου από την χώρα. Σύμφωνα με τον αδερφό του ωστόσο, δεν έχει γίνει ακόμη η σύλληψη, αλλά αναμένεται να γίνει από ώρα σε ώρα και ο Νόλε συζητά με τους δικηγόρους του τις εναλλακτικές που έχει.

Dj. #Djokovic: What we can do is to let this be known all over social media – they want to capture and lock up Novak again. We're currently consulting with PRs about next steps. He is at the moment with his lawyers in the room they were during the hearing, thinking about options.