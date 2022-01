Η πρώτη αντίδραση του Τζόκοβιτς για την απόρριψη της βίζας του ήρθε μέσω της… ιστοσελίδας του.

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς θα περιμένει ως την Δευτέρα να μάθει αν θα του επιτραπεί η είσοδος στη χώρα και η συμμετοχή του στο Australian Open.

Ως τότε, παραμένει κλεισμένος σε ξενοδοχείο προσφύγων καθώς το δικαστήριο δεν πήρε απόφαση σήμερα. Ο Νόλε είναι περιορισμένος και δεν έχει δικαίωμα χρήσης ακόμη και του κινητού του, σύμφωνα με ορισμένα ΜΜΕ, είδηση που δεν έχει επιβεβαιωθεί.

Ωστόσο, η πρώτη του αντίδραση ήρθε μέσω της… ιστοσελίδας του. Το Νο1 του κόσμου, προχώρησε στην αφαίρεση του grand slam από το επίσημο καλεντάρι του, κίνηση που ίσως δείχνει πως ο ίδιος έχει αποδεχτεί την μοίρα του και την κατάσταση στην οποία βρίσκεται.

Novak Djokovic’s updated schedule on his official website… pic.twitter.com/FGJj0Bpuvq