Η Ντάνιελ Κόλινς βιάστηκε να πανηγυρίσει κατά τρεις πόντους την πρόκρισή της στον 3ο γύρο του Australian Open.

Ένα όχι και τόσο συνηθισμένο γεγονός συνέβη στον αγώνα της Αμερικανίδας, Ντάνιελ Κόλινς με την Τσέχα, Καρολίνα Μούτσοβα για τον 2ο γύρο του Australian Open.

Ο αγώνας είχε φθάσει στο tie break του 3ου σετ, με την Κόλινς να κάνει το 7-3 και σηκώνοντας τα χέρια της άρχισε να πανηγυρίζει για τη νίκη της. Μόνο που είχε ξεχάσει(;) πως στο αυστραλιανό Όπεν το tie break στο τελευταίο σετ κρίνεται στους 10 κερδισμένους πόντους.

Ο διαιτητής χρειάστηκε να εξηγήσει στην Αμερικανίδα ότι χρειαζόταν τρεις ακόμα πόντους για τη νίκη, με την παίκτρια να ξεσπάει σε γέλια.

Whoops! Danielle Collins forgot how tiebreaks works and celebrated much, much, MUCH too early!



