Η Ιγκα Σβιόντεκ εμφάνισε το γνωστό της πρόσωπο και απέκλεισε σχετικά γρήγορα την Κολομβιανή Οσόριο.

Μετά το μέτριο (για τα δεδομένα της) πρώτο παιχνίδι, η Ιγκα Σβιόντεκ εμφάνισε το γνωστό καλό της πρόσωπο στον δεύτερο γύρο του Australian Open.

Μόλις… ζεστάθηκε, κέρδισε την Καμίλα Οσόριο με 2-0 σετ (6-2, 6-3) και πέρασε χωρίς προβλήματα στον δεύτερο γύρο.

All aboard the 1GA Express



Top seed Swiatek has won of her last 25 matches! @iga_swiatek @wwos @espn • @eurosport @wowowtennis #AusOpen #AO2023 pic.twitter.com/pFb3TlAb8A