Η Τζουλ Νιεμάιερ έβαλε πάλι δύσκολα στην Ιγκα Σβιόντεκ, που ωστόσο συνεχίζει στον επόμενο γύρο του Australian Open.

Μετά το US Open, η Τζουλ Νιεμάιερ έβαλε δύσκολα στην Ιγκα Σβιόντεκ και στο Australian Open.

Η Πολωνή τον Σεπτέμβριο είχε χρειαστεί τρία σετ για να κερδίσει την Γερμανίδα. Σήμερα τα κατάφερε σε δύο σετ, αλλά εξίσου δύσκολα (6-4, 7-5) καθώς χρειάστηκε 2 ώρες για να κερδίσει και να περιμένει στον δεύτερο γύρο την Κολομβιανή Οσόριο, έχοντας και άσχημα ποσοστά στο σερβίς της.

