Εξαιρετικός Τσιτσιπάς κέρδισε σε δύο ώρες τον Χαλίς και είναι στον δεύτερο γύρο του πρώτου grand slam της χρονιάς.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς πέρασε χωρίς απώλειες στον δεύτερο γύρο του Australian Open.

Δυσκολεύτηκε μόνο στο τρίτο σετ απέναντι στον Κουεντίν Χαλίς, αλλά πήρε τη νίκη με 3-0 (6-3, 6-4, 7-6 (6) σε 2 ώρες ακριβώς) και συνεχίζει στη Μελβούρνη.

S T E F A N O S @steftsitsipas overcomes Halys to make the second round for the fifth straight year.#AusOpen • #AO2023 pic.twitter.com/oTfHHeaOr8