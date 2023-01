Η Κινέζα Γιου Γιουάν θα είναι η πρώτη αντίπαλος της Σάκκαρη στη Μελβούρνη, με την Ελληνίδα τενίστρια να είναι στην ίδια πλευρά με Πεγκούλα και Σβιόντεκ.

Η Μαρία Σάκκαρη έμαθε το μονοπάτι της στο φετινό Australian Open, με το Νο1 του κόσμου και την πιο φορμαρισμένη τενίστρια, να είναι στην ίδια πλευρά με αυτήν.

Η Σάκκαρη θα παίξει με την Γιου Γιουάν στον πρώτο γύρο, με την Κινέζα να βρίσκεται στο Νο119 της παγκόσμιας κατάταξης.

Στον δεύτερο θα παίξει είτε με παίκτρια από τα προκριματικά, είτε με την Κούτσοβα, ενώ στον τρίτο γύρο πιθανότερη αντίπαλος είναι η Ζιλ Τίχμαν.

Στον 4ο γύρο, η κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια έχει πιθανές αντιπάλους μία εκ των Κις και Αζαρένκα, ενώ στα προημιτελικά επικρατέστερη πιθανή αντίπαλος είναι η πιο φορμαρισμένη παίκτρια αυτή τη στιγμή, η Τζέσικα Πεγκούλα. Στα ημιτελικά λογικά θα περιμένει η Ιγκα Σβιόντεκ…Η Πολωνή έχει στην ίδια πλευρά παίκτριες όπως η Γκοφ, η Μπαντόσα και η Οσταπένκο σε ένα ταμπλό «φωτιά» στο πάνω μέρος.

Στην κάτω πλευρά του ταμπλό η Ονς Ζαμπέρ πέφτει πάνω στην Σαμπαλένκα στα προημιτελικά, ενώ η Καρολίν Γκαρσία με την Ντάρια Κασάτκινα.

O πρώτος γύρος έβγαλε και τρομερά παιχνίδια με τις κατόχους grand slam Βικτόρια Αζαρένκα και Σοφία Κένιν να είναι αντιμέτωπες, όπως και η Μέρτενς με την Μουγκουρούθα, σε ένα ακόμη πολύ ενδιαφέρον ματς.

Πιθανοί προημιτελικοί:

#AusOpen Womens’s draw



Former champs Azarenka-Kenin in R1!



Top half is pic.twitter.com/v0XBlCDcW2