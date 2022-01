Μία δεύτερη Αμερικανίδα, η Ντάνιελ Κόλινς και η Ιγκα Σβιόντεκ συνθέτουν το δεύτερο ζευγάρι των ημιτελικών.

Το φετινό Australian Open για το αμερικανικό τένις είναι από τα καλύτερα grand slam των τελευταίων ετών.

Μπορεί να λείπει η Σερένα Γουίλιαμς, όμως δύο συμπατριώτες της έχουν φτάσει στα ημιτελικά, ενώ υπήρχε και η Πεγκούλα στα προημιτελικά που έπεσε πάνω στο Νο1 του ταμπλό και αποκλείστηκε.

Στα ημιτελικά εκτός της Μάντισον Κις, βρίσκεται πλέον και η Ντάνιελ Κόλινς. Το Νο27 στο ταμπλό και Νο30 στην παγκόσμια κατάταξη, σταμάτησε την ξέφρενη πορεία της Αλιζέ Κορνέ, κερδίζοντας με 2-0 σετ (7-5, 6-1) έπειτα από 1 ώρα και 28 λεπτά, για να φτάσει στα ημιτελικά της διοργάνωσης για δεύτερη φορά στην καριέρα της.

2019

2021



Danielle Collins defeats Alize Cornet 7-5, 6-1 to reach the #AusOpen semifinals for a second time in her career!



@AustralianOpen pic.twitter.com/NVuw2gisgd