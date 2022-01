Australian Open: Το πανόραμα στη φάση των «16» στις γυναίκες

Η Μαρία Σάκκαρη θέλει για πρώτη φορά να περάσει στα προημιτελικά του Australian Open

Πέντε παίκτριες από τις ΗΠΑ και άλλες 11 από την Ευρώπη συνθέτουν τη φάση των «16» του απλού γυναικών στο Australian Open. Ανάμεσά τους και η Μαρία Σάκκαρη. Η 26χρονη Ελληνίδα έχει εντυπωσιάσει μέχρι τώρα, έχοντας τρεις νίκες στα δύο σετ.



Έχοντας ισοφαρίσει την επίδοση του 2020 η Μαρία Σάκκαρη θέλει για πρώτη φορά να περάσει στα προημιτελικά του Australian Open στον αγώνα της με την Τζέσικα Πεγκούλα. Το παιχνίδι θα αρχίσει στις 04:00 το πρωί της Κυριακής (23/1), ώρα Ελλάδας. Όπως στους άνδρες έτσι και στις γυναίκες θα έχουμε νέα πρωταθλήτρια, καθώς η Ναόμι Οσάκα ηττήθηκε από την Αμάντα Ανισίμοβα στον γ' γύρο.

16 left



🇦🇺 [1] Barty vs. Anisimova 🇺🇸

🇺🇸 [21] Pegula vs. Sakkari [5] 🇬🇷

🇨🇿 [4] Krejcikova vs. Azarenka [24] 🇧🇾

🇺🇸 Keys vs. Badosa [8] 🇪🇸



🇺🇸 [27] Collins vs. Mertens [19] 🇧🇪

🇷🇴 [14] Halep vs. Cornet 🇫🇷

🇵🇱 [7] Swiatek vs. Cirstea 🇷🇴

🇪🇪 Kanepi vs. Sabalenka [2] 🇧🇾#AO2022