Με νέα ανατροπή η Αρίνα Σαμπαλένκα συνεχίζει την πορεία της στην Μελβούρνη.

Λίγο έλειψε να πληρώσει πάλι τα προβλήματά της στο σερβίς η Αρίνα Σαμπαλένκα, όμως γλίτωσε το κάζο στο Australian Open.

To No2 του κόσμου βρέθηκε με την πλάτη στον τοίχο για ένα ακόμη ματς καθώς η Κινέζα Ζανγκ της πήρε το πρώτο σετ με 6-1, με την Λευκορωσίδα να έχει και πάλι τα γνωστά… χάλια στο σερβίς της.

Στη συνέχεια βελτιώθηκε αισθητά σε αυτό το κομμάτι (μόνο 3 διπλά λάθη στο δεύτερο σετ κι άλλα τόσα στο τρίτο) και έφτασε στην ανατροπή κερδίζοντας τα άλλα δύο σετ με 6-4 και 6-2.

Στον επόμενο γύρο πέρασε μαζί και η Ιγκα Σβιόντεκ που κέρδισε πολύ πιο εύκολα την Πίτερσον από την Σουηδία με 6-2, 6-2.

Τον τελευταίο αγώνα της καριέρας της στο απλό, έδωσε η Σαμάνθα Στόζουρ στη Μελβούρνη.

Η σπουδαία Αυστραλή, πρώην Νο1 στον κόσμο, ηττήθηκε από την Παβλιουτσένκοβα με 6-2, 6-2, αλλά ήταν αυτή που αποθεώθηκε στο αντίο της (συνεχίζει στο διπλό στο τουρνουά).

@bambamsam30 Sam Stosur's singles career comes to an end as Anastasia Pavlyuchenkova defeats the Australian 6-2, 6-2 @AustralianOpen pic.twitter.com/2W8pmsK3v0

Οι διοργανωτές της επιφύλαξαν μία έκπληξη με ένα βίντεο όπου τενίστες την συγχαίρουν για την σπουδαία καριέρα της, με την Στόζουρ να αποχωρεί χαμογελαστή, έχοντας καταφέρει στην καριέρα της να κατακτήσει grand slam (US Open, 2011).

"I dreamed of winning a Grand Slam. To do what I've done, dreaming as a little kid is phenomenal."



Congratulations on a wonderful singles career @bambamsam30 #AusOpen · #AO2022 pic.twitter.com/OGiFNJWTsC