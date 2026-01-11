Ο Αλεξάντερ Μπούμπλικ μπήκε φουριόζος στη σεζόν, κατακτώντας τον τίτλο στο τουρνουά της Κροατίας, με επικράτηση 7-6(2), 6-3 στον τελικό επί του Λορέντσο Μουζέτι...

Με τίτλο ξεκίνησε τη σεζόν στην ATP ο Αλεξάντερ Μπούμπλικ, ο οποίος στον τελικό του τουρνουά στο Χογνκ Κονγκ επικράτησε του Λορέντσο Μουζέτι με 7-6(2), 6-3. Με αυτή τη νίκη ο Καζάκος τενίστας έφτασε τους εννέα τίτλους καριέρας, μπαίνοντας παράλληλα στο Top10 της παγκόσμιας κατάταξης.

Ο 28χρονος τενίστας μπήκε με εξαιρετικό τρόπο στη νέα χρονιά, παίρνοντας παράλληλα και το απαραίτητο boost ενόψει της συμμετοχής του στο Australian Open. Ο Μπούμπλικ ήταν πολύ καλός στο τελευταίο ματς της διοργάνωσης, κυριαρχώντας του Νο.7 στον κόσμο.

Αγωνιστικά το πρώτο σετ ήταν γεμάτο με όλα τα δυνατά games να παίζονται. Με τον Μπούμπλικ να απειλείται δύο φορές πίσω από το σερβίς του και ν' απαντάει ισάριθμες φορές, το πρώτο σετ οδηγήθηκε στο tie-break. Εκεί, ο Λορέντσο Μουζέτι δέχθηκε δύο σερί mini breaks (2-5), βλέποντας στη συνέχεια τον αντίπαλό του να κάνει το 7-2 και να παίρνει προβάδισμα στον τελικό με 7-6(2).

Στο δεύτερο σετ, ο Αλεξάντερ Μπούμπλικ ξεκίνησε με σερβίς, το οποίο και κράτησε (1-0). Αμέσως μετά πραγματοποίησε break (2-0), στο οποίο δέχθηκε απάντηση χωρίς καμία καθυστέρηση (2-1). Στο πέμπτο game, όμως, πραγματοποίησε ακόμη ένα... σπάσιμο στο σερβίς του αντιπάλου του το οποίο τον έφερε σε ρόλο οδηγού (3-2).

Ο Καζάκος διατήρησε το προβάδισμά του και στο ένατο game, όπου ο Λορέντσο Μουζέτι σέρβιρε για να παραμείνει στο ματς, έκανε ακόμη ένα break για να κλείσει το σετ με 6-3 και να πανηγυρίσει την κατάκτηση του τίτλου.