Ιβανίσεβιτς για Τσιτσιπά: «Μεγάλη πρόκληση για μένα»

O Γκόραν Ιβανίσεβιτς είναι ο νέος προπονητής του Τσιτσιπά ενόψει της grass season και στόχος του είναι να τον επαναφέρει στον παλιό καλό του εαυτό, φέρνοντας καλά αποτέλεσματα στα ερχόμενα τουρνουά.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς φαίνεται πως είναι αποφασισμένος να αλλάξει την κακή φετινή του εικόνα και προκειμένου να γίνει αυτό προσέλαβε τον παλιό προπονητή του Νόβακ Τζόκοβιτς, τον κροάτη Γκόραν Ιβανίσεβιτς ως τον νέο του κόουτς.

Οι δυο τους θα κάνουν το ντεμπούτο τους στο τουρνουά του Halle που θα διεξαχθεί από 15 έως 22 Ιουνίου στην Γερμανία. Ο Έλληνας τενίστας είχε προβλήματα στα προηγούμενα χρόνια στην επιφάνεια του γρασιδιού και αυτό καλείται να διορθώσει ο Σέρβος προπονητής μιάς και είναι ειδικός στο γρασίδι.

Σε δηλώσεις του στο site της ATP ο Κροάτης προπονητής μίλησε για τη συνεργασία του με τον Στέφανο Τσιτσιπά. Τόνισε, μάλιστα, πως ο νεαρός τενίστας αποτελεί πρόκληση για εκείνον και πως ανήκει στην 10άδα της παγκόσμιας κατάταξης. Όπως ανέφερε ο Ιβανίσεβιτς ένας από τους λόγους που δέχθηκε την πρόταση του Τσιτσιπά είναι να επαναφέρει τον 26χρόνο τενίστα εκεί που πραγματικά αξίζει να είναι.

“Για μένα, είναι παίκτης Top 10 οποιαδήποτε μέρα. Αυτή τη στιγμή έχει χάσει λίγο την “αιχμή” του. Πολλά συνέβησαν, και τώρα πρέπει να τη βρει ξανά”.

Για την έναρξη της συνεργασίας τους:

“Μου αρέσει το ταμπεραμέντο του. Έλληνες και Κροάτες είναι αρκετά παρόμοιοι σε αυτό. Είναι πολύ επιθετικός παίκτης, κάτι που μου αρέσει. Πάντα μου άρεσε ο τρόπος που παίζει και το στυλ του. Είναι ωραίο να μπορώ να συνεισφέρω στο παιχνίδι του, ειδικά στο σερβίς και στο σερβίς-βολέ. Για μένα είναι μια μεγάλη πρόκληση και ελπίζω να πάει καλά”.

Για το τι μπορεί να πετύχει με τον Τσιτσιπά:

“Δεν είμαι μάγος για να αλλάξουν όλα σε μια εβδομάδα. Είναι μια μακρά διαδικασία, αλλά είναι εξαιρετικός παίκτης. Έχει βρεθεί δύο φορές σε τελικούς Grand Slam και έχει πετύχει μεγάλες νίκες, οπότε δεν ανησυχώ ότι δεν θα επιστρέψει.

Υπάρχουν πολλά στοιχεία για να δουλέψουμε. Γενικά, δεν έχει φέρει καλά αποτελέσματα στο γρασίδι. Δεν ξέρω γιατί. Είναι μόνο [ψυχολογικό]. Αν λες στον εαυτό σου “δεν μπορώ να παίξω καλά στο γρασίδι”, τότε δεν θα παίξεις καλά. Το γρασίδι δεν συγχωρεί τίποτα. Αν εκνευριστείς, το νιώθεις πίσω. Πρέπει να είσαι ευγενικός με το γρασίδι!

Υπάρχει πολύς χώρος για βελτίωση. Δεν μπορώ να πω ότι θα γίνει μέσα σε αυτή την εβδομάδα, αλλά γενικά μπορεί να παίξει καλά στο γρασίδι”.

🎾Stefanos Tsitsipas's training session under the watchful eye of his new coach Goran Ivanisevic. Will he be ready to win the ATP 500 in Halle?https://t.co/KItUQuvAog#atphalle #tsitsipas #ivanisevic pic.twitter.com/tPwLJ5179F