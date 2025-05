Ο Αλκαράθ το πρώτο εισιτήριο για τα ημιτελικά στη Ρώμη

Ο Κάρλος Αλκαράθ ξεπέρασε το εμπόδιο του Τζακ Ντρέιπερ με 2-0 σετ και εξασφάλισε την παρουσία του στα ημιτελικά στο Masters της Ρώμης.

Ο Κάρλος Αλκαράθ είναι ο πρώτος παίκτης που έκλεισε θέση στα ημιτελικά στο Masters της Ρώμης. Ο 22χρονος Ισπανός νίκησε τον Βρετανό, Τζακ Ντρέιπερ με 6-4, 6-4 και για πρώτη φορά στην καριέρα του έχει την ευκαιρία να βρεθεί στον τελικό του τουρνουά.

Ο αντίπαλός του στον ημιτελικό θα αναδειχθεί από τον αγώνα του Αλεξάντερ Ζβέρεφ με τον Λορέντσο Μουζέτι.

Με την 11η παρουσία του σε ημιτελικό ATP 1000 o Αλκαράθ ξεπέρασε τον Ζβέρεφ στο Νο.2 της παγκόσμιας κατάταξης κι από αυτή τη θέση θα βρίσκεται στο ταμπλό του Roland Garros.

Στο αγωνιστικό μέρος του προημιτελικού ο Ντρέιπερ μετά το διπλό λάθος από τον Αλκαράθ, πέτυχε πρώτος break στο παιχνίδι, ξεφεύγοντας με 4-2, όμως ο Ισπανός το πήρε αμέσως πίσω και διατηρώντας το σερβίς του ισοφάρισε σε 4-4. Μάλιστα στη νέα ευκαιρία του ο Αλκαράθ πέτυχε το 2ο break στο σετ, προσπέρασε με 5-4, στο 10ο game επέστεψε από το 15-40, κάνοντας το 6-4.

Μάλιστα, ο Αλκαράθ με love game «έσπασε» τo σερβίς του Ντρέιπερ, για το 1-0, όμως ο Βρετανός στην 3η ευκαιρία του στο επόμενο game, πέτυχε το break για το 1-1.

Ο Ντρέιπερ διατήρησε το προβάδισμα με 2-1, 3-2 και 4-3, σπατάλησε break point στο 8ο game, με τον Αλκαράθ να ισοφαρίζει σε 4-4 κι αμέσως μετά να πετυχαίνει καθοριστικό break για το 5-4. O Αλκαράθ σέρβιρε για την πρόκριση, έφθασε σε διπλό match point και στη 2η ευκαιρία τελείωσε το σετ με 6-4.

