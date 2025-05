Νόβακ Τζόκοβιτς και Άντι Μάρεϊ έβαλαν τέλος στη συνεργασία τους, είδηση την οποία έκανε γνωστή ο Σέρβος τενίστας μέσω των προσωπικών του social media.

Μπορεί το κλίμα να έμοιαζε ιδανικό ανάμεσα στους δύο, αλλά Νόβακ Τζόκοβιτς και Άντι Μάρεϊ ολοκλήρωσαν τη συνεργασία τους, μετά από έξι μήνες.

Την είδηση αυτή έκανε γνωστή ο Σέρβος τενίστας, μέσω τον social media του, ευχαριστώντας τον πρώην προπονητή του και «θρύλο» του τένις. Μάλιστα, ο κάτοχος 24 Grand Slam τίτλων έκανε ξεκάθαρο πως η σύμπραξη έδωσε μεγαλύτερο βάθος στη μεταξύ του φιλία.

«Ευχαριστώ, κόουτς Άντι, για τη σκληρή δουλειά, τη διασκέδαση και τη στήριξη τους τελευταίους έξι μήνες, εντός και εκτός court. Απόλαυσα πραγματικά την εμβάθυνση της φιλίας μας».

Thank you, coach Andy, for all the hard work, fun & support over last six months on & off the court. I really enjoyed deepening our friendship together 🙏 pic.twitter.com/iXqkdIN2Gb