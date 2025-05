Ο Γάλλος, Αλεξάντρε Μίλερ είναι το πρώτο εμπόδιο που καλείται να ξεπεράσει ο Στέφανος Τσιτσιπάς στο Masters της Ρώμης.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς έμαθε τον πρώτο του αντίπαλο στο Masters της Ρώμης, είναι ο Αλεξάντρε Μίλερ, τον οποίο θα αντιμετωπίσει στο πλαίσιο του 2ου γύρου.

Ο 28χρονος Γάλλος (Νο.39) νίκησε τον Γίρι Λεχέτσκα με 2-6, 6-3, 7-6(5) σε ένα παιχνίδι, όπου όπως όλα τα υπόλοιπα, σταμάτησε για αρκετή ώρα λόγω της βροχής στην «αιώνια» πόλη.

Earned, not given 😤@Alex2Mumu shows his tenacity by saving two match points to defeat Lehecka 2-6 6-3 7-6(5) and will face Tsitsipas in the second round! @InteBNLdItalia | #IBI25 pic.twitter.com/saYQLMgCF8