Μια πολύ έντονη στιγμή on court έζησε ο Νικ Κύργιος, ο οποίος αναγκάστηκε ν' αποσυρθεί από το παιχνίδι του πρώτου γύρου για το Indian Wells μετά από πρόβλημα στον δεξί του καρπό.

Μετά το Australian Open, στο οποίο αναγκάστηκε να εγκαταλείψει το ματς των διπλών με τον Θανάση Κοκκινάκη, ο Νικ Κύργιος έζησε ακόμη μία παρόμοια στιγμή στα court του Indian Wells με τον τενίστα ν' αποχωρεί με δάκρυα από την αναμέτρησή τους με τον Μπότικ Βαν ντε Ζάντσχουλπ.

Ο 29χρονος βρέθηκε στο τουρνουά της Καλιφόρνια και στον πρώτο γύρο βρέθηκε αντιμέτωπος με τον Ολλανδο, ο οποίος πήρε την πρόκριση για το κυρίως ταμπλό μέσω των προκριματικών. Βέβαια μετά από 15 games ο Κύργιος αντιμετώπισε πρόβλημα με τον δεξί καρπό του, το οποίο τον ανάγκασε να αποσυρθεί.

Το γεγονός αυτό, όπως φάνηκε και στον τηλεοπτικό φακό, «λύγισε» τον Ελληνοαυστραλό τενίστα με τον ίδιο να βάζει τα κλάματα, κατά τη διάρκεια του medical time out που είχε πάρει.

«Έχω γυμναστεί αρκετά, αλλά εξακολουθώ να πονάω, συν το ότι αυτό το τουρνουά είναι από τα αγαπημένα μου» ήταν τα λόγια του Νικ Κύργιου για την έντονη στιγμή που έζησε στο court.

Difficult scenes 💔



An emotional @NickKyrgios is forced to retire 7-6 3-0 down to Van de Zandschulp due to wrist pain#TennisParadise pic.twitter.com/wWL9ESesIY