Ο Ράιλι Οπέλκα σταμάτησε σερί 35 νικών του Νόβακ Τζόκοβιτς απέναντι σε παίκτες από τις ΗΠΑ, με τον Σέρβο να γνωρίζει την πρώτη ήττα στην καριέρα του από παίκτη με χαμηλότερη θέση στην παγκόσμια κατάταξη.

Ο Ράιλι Οπέλκα έβαλε τέλος στις φιλοδοξίες του Νόβακ Τζόκοβιτς να κατακτήσει στo Μπρισμπέιν τον 100ό τίτλο της επαγγελματικής του καριέρας.

Ο παίκτης από τις ΗΠΑ επικράτησε με 2-0 σετ και πήρε την πρόκριση για την ημιτελική φάση στο 250άρι τουρνουά στο Μπρισμπέιν.

Για τον Νόβακ Τζόκοβιτς αυτή είναι η πρώτη ήττα στην καριέρα του από παίκτη που βρίσκεται σε χαμηλότερη θέση στην παγκόσμια κατάταξη, έχοντας ολοκληρώσει τον αγώνα.

Κι αυτό γιατί πριν από 15 χρόνια, στο σερβικό Όπεν του 2010, είχε ηττηθεί από τον Φίλιπ Κραΐνοβιτς, που βρισκόταν στο Νο.319, με τη διαφορά ότι τότε ο Τζόκοβιτς είχε αποσυρθεί μετά το 1ο σετ, εξ αιτίας τραυματισμού.

Job done ✅



Reilly Opelka takes out Djokovic 7-6 6-3 to reach the last 4 in Brisbane 💪@BrisbaneTennis | #BrisbaneTennis pic.twitter.com/8Sjj6sSF65