Ο Νόβακ Τζόκοβιτς από το Μπρισμπέιν λάνσαρε νέο πανηγυρισμό με τη ρακέτα του, καθώς στο βιολί, πρόσθεσε το σαξόφωνο.

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς μέχρι τώρα στον πανηγυρισμό του υποδυόταν ότι έπαιζε βιολί με τη ρακέτα του έπειτα από μια νίκη, μια συνήθεια που ξεκίνησε από το περσινό Wimbledon.

Tώρα στο Μπρισμπέιν ο Σέρβος στον 2ο αγώνα του μέσα στο 2025 και μετά τη νίκη επί του Γκάελ Μονφίς, στο... ρεπερτόριό του πρόσθεσε και το σαξόφωνο.

Όταν είχε ρωτηθεί για τον πανηγυρισμό με το βιολί, είχε εξηγήσει πως ο λόγος ήταν η μικρή του κόρη, Τάρα, η οποία έχει αρχίσει μαθήματα βιολιού.

Τώρα από το Μπρισμπέιν ο Τζόκοβιτς εξήγησε γιατί πρόσθεσε το σαξόφωνο, λέγοντας: «Τα παιδιά μου μού είπαν να πανηγυρίσω με δυο τρόπους. Η κόρη μου είπε να συνεχίσω με το βιολί αν κερδίζω, ο γιος μου είπε να κάνω το σαξόφωνο, οπότε προσπάθησα να τα συνδυάσω και τα δύο». Η οικογένειά του τον ακολούθησε στο μακρινό ταξίδι στην Αυστραλία, με τον ίδιο να σημειώνει πόσο σημαντικό είναι να βρίσκονται δίπλα του, εν όψει και του Australian Open.

Are you team violin or team saxophone? 👀@DjokerNole | @BrisbaneTennis | #BrisbaneTennis pic.twitter.com/1M46gn41zN