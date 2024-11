Ο Άντι Μάρεϊ θα είναι ο νέος προπονητής του Νόβακ Τζόκοβιτς, γεγονός που έκανε γνωστό ο Σέρβος μέσω των προσωπικών του λογαριασμών στα social media.

Μία τεράστια είδηση περίμενε τον κόσμο του τένις το απόγευμα του Σαββάτου (23/11), με τον Νόβακ Τζόκοβιτς ν' ανακοινώνει τον νέο του προπονητή για την επόμενη σεζόν και αυτός θα είναι ο Άντι Μάρεϊ.

Ο Σέρβος τενίστας φαίνεται πως εκμεταλλεύτηκε την απόσυρση του Βρετανού τενίστα και στο πρόσωπό του βρήκε τον ιδανικό αντικαταστάτη του Γκόραν Ιβανίσεβιτς, καθώς και τον άνθρωπο που μπορεί να ηγηθεί στο προπονητικό team του.

Την είδηση αυτή έκανε γνωστή ο χρυσός Ολυμπιονίκης στο Παρίσι με μία δημοσίευση, την οποία συνόδευσε με μία πρόταση. «Σαν να μην αποσύρθηκε ποτέ» έγραψε ο έμπειρος τενίστας, καλωσορίζοντας στην ομάδα του τον πρώην αντίπαλό του στα court.

He never liked retirement anyway. 🙌 pic.twitter.com/Ga4UlV2kQW