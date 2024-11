Παρών στο World Tennis League θα είναι ο Στέφανος Τσιτσιπάς, ο οποίος θα διαμορφώσει ένα πολύ δυνατό line up μαζί με την Πάουλα Μπαντόσα, τον Νίκ Κύργιο και την Τζαζμίν Παολίνι.

Στην ίδια ομάδα με τον Νικ Κύργιο, την Πάουλα Μπαντόσα και την Τζαζμίν Παολίνι θα είναι ο Στέφανος Τσιτσιπάς στο φετινό World Tennis League, το οποίο θα λάβει χώρα στο Άμπου Ντάμπι τον Δεκέμβριο από τις 19 έως τις 21.

Τσιτσιπάς και Κύργιος θα παίξουν μαζί στο διπλό και αντίστοιχα η Μπαντόσα με την Παολίνι. Στο μεικτό διπλό, για την ομάδα των Kites, θ' αγωνιστούν ο Στέφανος Τσιτσιπάς με την Πάουλα Μπαντόσα.

Μεταξύ άλλων στο τουρνουά επίδειξης θα λάβουν μέρος επίσης οι Αρίνα Σαμπαλένκα, Ίγκα Σβιόντεκ, Έλενα Ριμπάκινα, Ντανιίλ Μεντβέντεφ, Τέιλορ Φριτζ και Κάσπερ Ρουντ.

Tsitsidosa are joined by Jasmine Paolini and Nick Kyrgios on Team Kites at World Tennis League in Abu Dhabi 19-22 December 🎾🪁 pic.twitter.com/0orIgCfPk6