Νεύρα άνευ προηγουμένου είχε ο Φράνσις Τιάφο, μετά το τέλος την ολοκλήρωση της αναμέτρησης κόντρα στον Ρόμαν Σαφιούλιν, με τον Αμερικανό να ξεσπάει στον διαιτητή.

Ο Φράνσις Τιαφό γνώρισε την ήττα από τον Ρόμαν Σαφιούλιν, στον τρίτο γύρο του τουρνουά της Σανγκάη, λέγοντας "αντίο" στη διοργάνωση.

Το γεγονός αυτό δεν το δέχτηκε πολύ καλά ο παίκτης του Ντέιβιντ Γουίτ, ο οποίος μετά το τέλος της αναμέτρησης χαιρέτησε τον αντίπαλό του και καταφέρθηκε με πολύ σκληρά λόγια εναντίον του διαιτητή.

Moment which lead to Tiafoe lashing out on the umpire.



Umpire gave him time violation warning and took his first serve away.



He said ‘I’m not buying it, this is now second serve’



Tiafoe said ‘ I tossed the ball, this is the rule’



pic.twitter.com/hBDAAamvrm