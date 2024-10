Οι Τέιλορ Φριτζ και Γκριγκόρ Ντιμιτρόφ πήραν τη νίκη στις αναμετρήσεις τους για τον δεύτερο γύρο του τουρνουά στη Σανγκάη.

Με την βροχή να ταλαιπωρεί για τρίτη διαδοχική ημέρα το Masters στη Σανγκάη, οι Τέιλορ Φριτζ και Γκριγκόρ Ντιμιτρόφ πήραν το εισιτήριο για την επόμενη φάση του θεσμού, ολοκληρώνοντας με νίκες τις αναμετρήσεις τους που είχαν διακοπεί το απόγευμα του Σαββάτου (5/10).

Πρώτος σφράγισε το εισιτήριο για την επόμενη φάση ο Αμερικανός τενίστας, ο οποίος χρειάστηκε δύο tie-breaks για να πάρει τη νίκη κόντρα στον Τέρενς Άτμαν με σκορ 7-6(4), 7-6(5).

Στον τρίτο γύρο ο φιναλίστ του US Open θ' αντιμετωπίσει τον Γιοσούκε Γουατανούκι, ο οποίος είχε κερδίσει τον Μπράντον Νακασίμα στο 2ο γύρο.

