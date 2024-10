Το ντεμπούτο του ως προπονητής του Γιουμπίνκ Γου έκανε ο Μάρκος Παγδατής, με τον Κύπριο πρώην τενίστα να βλέπει τον παίκτη του να πανηγυρίζει την πρόκριση στον δεύτερο γύρο του Masters στη Σανγκάη.

Νικηφόρο ήταν το ντεμπούτο του Μάρκου Παγδατή ως προπονητής του Γιουμπίν Γου. Ο νεαρός Κινέζος τενίστας με επικράτηση επί του Σαμίτ Ναγκάλ με 6-3, 6-3 πήρε το εισιτήριο για τον δεύτερο γύρο του Masters στη Σανγκάη.

Ο Γου, ο οποίος στο παρελθόν είχε φτάσει έως το Νο.54 του κόσμου, βρίσκεται πλέον στο Νο.564 του κόσμου ελέω του τραυματισμού που τον ταλαιπώρησε σχεδόν σε όλη τη χρονιά. Με τον Κύπριο πρώην τενίστα ως προπονητή, ο Κινέζος θέλει να... χτίσει ξανά το rank του, επιθυμώντας να βρεθεί ξανά στο Top100 του κόσμου.

Former great in the house 💪



Marcos Baghdatis is now apart of Yibing Wu's team🔥@SH_RolexMasters #RolexShanghaiMasters pic.twitter.com/c0uFweE3GP