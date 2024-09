Με τα καλύτερα λόγια μίλησε ο Στέφανος Τσιτσιπάς για τον Κάρλος Αλκαράθ, μετά το τέλος του Laver Cup, όπου η Team Europe πήρε τη νίκη.

Ως έναν από τους καλύτερους στον κόσμο και ως τενίστα «έμπνευση» χαρακτήρισε ο Στέφανος Τσιτσιπάς τον Κάρλος Αλκαράθ, με τον οποίο βρέθηκε στο Βερολίνο για το Laver Cup όπου αγωνίστηκαν για την Team Europe.

«Παρατηρούσα τον Κάρλος. Ήταν εντελώς διαφορετικό βλέποντάς τον από αυτή την οπτική γωνία σε σύγκριση με την τηλεόραση ή σε οποιαδήποτε άλλη κατάσταση. Δεν είχα την ευκαιρία να βρίσκομαι τόσο κοντά με έναν άλλον τοπ παίκτη όπως αυτός.

Είναι ένας από τους καλύτερους στον κόσμο, κέρδισε δύο Grand Slam φέτος. Για μένα είναι ένα παράδειγμα. Θέλω πραγματικά να ακολουθήσω τα βήματά του. Το να τον βλέπω ζωντανά και να βλέπω τις κινήσεις του, τη συμπεριφορά του, τη γλώσσα του σώματός του, είναι κάτι που προσπαθώ να αντιγράψω και να το μεταφέρω στο δικό μου παιχνίδι».

Για το Laver Cup:

«Για μένα το Laver Cup δεν είναι μόνο η εμπειρία της ομάδας και η στενή σχέση με τους συμπαίκτες μου αλλά και να κατανοούμε ο ένας τον άλλον που πιστεύω ότι υπάρχει αρκετό βάθος σε αυτό. Βλέπεις πράγματα που συνήθως δεν μπορείς να δεις” είπε χαρακτηριστικά ο Τσιτσιπάς».

Always learning 🤓



Tsitsipas talks about sitting courtside watching Alcaraz at Laver Cup...#kinoshitajotennis pic.twitter.com/WRwu6jhN2P