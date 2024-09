Ο Στέφανος Τσιτσιπάς βρίσκεται στο Τόκιο για τη συμμετοχή του στο 500άρι τουρνουά και πριν από τους αγώνες είχε μια ξεχωριστή εμπειρία.

O 26χρονος Έλληνας παίκτης έκανε το ταξίδι από το Βερολίνο στο Τόκιο, μετά τη συμμετοχή του στο Laver Cup, αλλά και για το πρώτο του τουρνουά μετά το US Open.

Ο αντίπαλός του στον 1ο γύρο θα είναι ο Αμερικανός, Αλεξ Μίκελσεν, που προέρχεται από τα προκριματικά, στην πρώτη τους συνάντηση στο tour.

O Tσιτσιπάς, Νο.4, στο ταμπλό προπονήθηκε στην πρωτεύουσα της Ιαπωνίας, ενώ προηγήθηκε και το πάρτι των διοργανωτών προς τους παίκτες. Εκεί ο Έλληνας παίκτης, μαζί με τον Χόλγκερ Ρούνε είχαν την ευκαιρία να δοκιμάσουν τις ικανότητές τους ως τυμπανιστές και τα κατάφεραν περίφημα.

