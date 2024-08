Κύργιος για Σίνερ: «Πρέπει να μείνει έξω για δύο χρόνια»

Το δικό του σχόλιο έκανε ο Νικ Κύργιος σχετικά με την υπόθεση του Γιανίκ Σίνερ, ο οποίος βρέθηκε δύο φορές θετικός σε απαγορευμένη ουσία τον περασμένο Απρίλιο.

Σάλος ξέσπασε στο χώρο του τένις, μετά την είδηση ότι ο Γιανίκ Σίνερ βρέθηκε θετικός δύο φορές σε απαγορευμένη ουσία, αλλά αθωώθηκε. Ο Νικ Κύργιος δεν γινόταν να μην κάνει το δικό του σχόλιο αναφορικά με τη υπόθεση του Ιταλού, με τον Αυστραλό να κρίνει αυστηρά τον τενίστα.

Πιο συγκεκριμένα, ο Νικ Κύργιος έκανε ξεκάθαρο πως θεωρεί γελοίο το γεγονός ότι ο Νο.1 του κόσμου αθωώθηκε, τονίζοντας πως θα πρέπει να τιμωρηθεί με διετή αποκλεισμό από τα courts. Μάλιστα, με τέσσερις λέξεις καυτηρίασε τον λόγο για τον οποίο ο Σίνερ δεν τιμωρήθηκε.

«Αυτό είναι γελοίο. Είτε ήταν ατύχημα, είτε σχεδιασμένο. Πιάνεσαι δύο φορές θετικός σε απαγορευμένη (στεροειδή) ουσία…Πρέπει να μείνεις έξω για 2 χρόνια. Η απόδοσή σου έχει βελτιωθεί. Μασάζ, κρέμα…Ναι, ωραία» έγραψε στην ανάρτησή του ο Αυστραλός τενίστας.

Ridiculous - whether it was accidental or planned. You get tested twice with a banned (steroid) substance… you should be gone for 2 years. Your performance was enhanced. Massage cream…. Yeah nice 🙄 https://t.co/13qR0F9nH2