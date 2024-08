O Τσιτσιπάς κόντρα στον Ντρέιπερ στον 2ο γύρο στο Σινσινάτι

Ο Τζακ Ντρέιπερ θα είναι το επόμενο εμπόδιο που θα κληθεί να ξεπεράσει ο Στέφανος Τσιτσιπάς, για την πρόκριση στη φάση των «16» στο Μasters του Σινσινάτι.

Ο 22χρονος Βρετανός νίκησε τον Ισπανό, Tζάουμε Μουνάρ με 7-5, 3-6, 7-6(5) έπειτα από μονομαχία δύο ωρών και 33 λεπτών. Ο Μουνάρ προηγήθηκε 5-1 στο 1ο σετ, όμως αυτό κατέληξε στον Ντρέιπερ, που με έξι στη σειρά game, έφθασε στο 7-5.

Στο 2ο σετ ο Μουνάρ προηγήθηκε με 3-0, έφθασε ξανά στο 5-1 και παρά την προσπάθεια του Βρετανού (5-3), με love game το κατέκτησε με 6-3.

Στο 3ο σετ ο Ντρέιπερ προηγήθηκε με 3-2, διατήρησε το προβάδισμα μέχρι και το 6-5. Σε εκείνο το σημείο ο Βρετανός δέχθηκε ιατρική βοήθεια, με τον Ισπανό να ισοφαρίζει σε 6-6 και να στέλνει τον αγώνα στο tie break.

BIG WIN🔥 Jack Draper🇬🇧 comes through against Jaume Munar🇪🇸 in three sets 7-5 3-6 7-6 to move into the second round of the Cincinnati Open💪🏼



Great work Jack👊🏼🇬🇧 pic.twitter.com/ZjHF8wMJyL