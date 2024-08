O Στέφανος Τσιτσιπάς συνεχίζει με αμείωτο ρυθμό τις αγωνιστικές του υποχρεώσεις με τον Έλληνα τενίστα να μαθαίνει τους πιθανούς αντιπάλους του στο τουρνουά του Μόντρεαλ.

Μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι, όπου έφτασε έως τα προημιτελικά και αποκλείστηκε από τον Νόβακ Τζόκοβιτς, ο Στέφανος Τσιτσιπάς ταξίδεψε στο Μόντρεαλ όπου και θα λάβει μέρος στο τουρνουά του Καναδά.

Ο Έλληνας τενίστας έμαθε τους πιθανούς αντιπάλους τους, περνώντας με με byw τον πρώτο γύρο όντας ο ίδιος 8ος στο ταμπλό του τουρνουά. Στον δεύτερο γύρο ο 25χρονος αθλητής θα έρθει αντιμέτωπος με τον νικητή της αναμέτρησης Νισικόρι - Μίκελσεν, ενώ στον τρίτο γύρο είναι πολύ πιθανό να παίξει κόντρα στον Ουγκό Ουμπέρ.

Στα προημιτελικά βάσει ranking ο Τσιτσιπάς πρόκειται να αναμετρηθεί με τον Ντανιίλ Μεντβέντεφ, ο οποίος επιστρέφει στην σκληρή - αγαπημένη του - επιφάνεια, με τον Γιανίκ Σίνερ να είναι ο πιο πιθανός αντίπαλος στα ημιτελικά του τουρνουά.

Από την άλλη πλευρά του ταμπλό, υποψήφιοι για να φτάσουν στον τελικό είναι ο Νο2 του ταμπλό, Αλεξάντερ Ζβέρεφ, αλλά και οι Γκριγκόρ Ντιμιτρόφ και Κάσπερ Ρουντ.

1R:

2R: Κέι Νισικόρι/Άλεξ Μίκελσεν

3R: Ούγκο Αμπέρ

QF: Ντανιίλ Μεντβέντεφ

SF: Γιάνικ Σίνερ

F: Αλεξάντερ Ζβέρεφ

