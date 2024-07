Ο Κοντόν Χαλίς χάρισε μια απίθανη φάση στον αγώνα του με τον Γκουστάβο Χέιντε για τα προημιτελικά στο τουρνουά στο Γκστάαντ.

Μια σπάνια φάση πρόσφερε ο Κοντόν Χαλίς στον αγώνα του με τον Βραλιάνο, Γκουστάβο Χέιντε για τα προημιτελικά στο 250άρι τοουρνουά στο Γκστάαντ της Ελβετίας.

Ο 27χρονος Γάλλος στο 5ο game του 1ου σετ, έχασε την ισορροπία του και βρέθηκε πεσμένος στο χώμα, όμως είδε την μπάλα να στρώνεται ιδανικά μπροστά του και έστω κι έτσι έβγαλε τέτοιο χτύπημα με το forehand, που υποχρέωσε τον αντίπαλό του να έχει άστοχη επιστροφή.

This forehand winner LYING ON THE GROUND by Quentin Halys



😳😳😳pic.twitter.com/MpZy5RGRI7