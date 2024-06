Για μια ακόμη χρονιά, ο Στέφανος Τσιτσιπάς θα δώσει φιλικούς αγώνες προετοιμασίας στο παραδοσιακό τουρνουά The Boodles που διεξάγεται κάθε χρόνο, λίγες ημέρες πριν την έναρξη του Wimbledon.

Πρόκειται για ένα τουρνουά επίδειξης που διεξάγεται στο Stoke Park, στα βορειοδυτικά προάστια του Λονδίνου, το οποίο κάθε χρόνο προσελκύει σπουδαία ονόματα του παγκοσμίου τένις, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να παίξουν ορισμένα δυνατά φιλικά πριν το κυρίως μενού στο All England Club.

Ο Τσιτσιπάς θα παίξει την Τρίτη (25/06) με τον Ντούσαν Λάγιοβιτς ενώ την Τετάρτη θα αντιμετωπίσει τον Φίλιξ Οζέρ Αλιασίμ. Στο τουρνουά θα πάρουν μέρος επίσης και οι Ρούμπλεφ, Σαποβάλοφ, Κοκκινάκης, Τσόριτς ενώ αναμένεται να ανακοινωθούν άλλα δύο ονόματα.

Who’s excited to see #rublev #Tsitsipas #shapovalov #lajovic on Tuesday at #theboodles?? Sun will be shining, champagne will be flowing, diamonds with be glittering! If you don’t already have your ticket, don’t miss out! https://t.co/YHACy58gob #boodlestennis20 @StokePark pic.twitter.com/4YX3lAQdkY