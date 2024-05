Θρίαμβος για Ζβέρεφ στη Ρώμη, μια εβδομάδα πριν από το Roland Garros

Ο Αλεξάντερ Ζβέρεφ νικώντας τον Νίκολας Τζάρι με 2-0 σετ κατέκτησε τον τίτλο στο Masters της Ρώμης, στην πιο σημαντική επιτυχία του μετά τον τραυματισμό του στο προ διετίας Roland Garros.

Ο Αλεξάντερ Ζβέρεφ μία εβδομάδα πριν από το Roland Garros έφθασε στη σημαντικότερη επιτυχία του μετά τον σοβαρό τραυματισμό που είχε στον ημιτελικό του γαλλικού Όπεν το 2022 απέναντι στον Ράφαελ Ναδάλ.

O 27χρονος Γερμανός νίκησε τον Χιλιανό, Νίκολας Τζάρι με 6-4, 7-5 κατακτώντας τον τίτλο στο Masters της Ρώμης. Ο Ζβέρεφ γίνεται πρωταθλητής στη Ρώμη για δεύτερη φορά, μετά το 2017, φθάνοντας στους έξι τίτλους καριέρας σε ATP Masters, στους 22 στο σύνολο και στους τρεις μέσα στο 2024.

Παράλληλα, από τη Δευτέρα (20/5) ανεβαίνει στο Νο.4 της παγκόσμιας κατάταξης, ξεπερνώντας τον Ντανίλ Μεντβέντεφ. Ο Τζάρι με την πορεία του στη Ρώμη, κέρδισε επτά θέσεις και ανέβηκε στο Νο.17 για νέο ρεκόρ καριέρας.

🏆🏆🏆🏆🏆🏆@AlexZverev ends Jarry’s run in Rome with a 6-4 7-5 victory to win his 6th ATP Masters 1000 title!@InteBNLdItalia | #IBI24 pic.twitter.com/cuU4Knzkk3