Ρούνε σε Τσιτσιπά: «Εσύ μπορείς να χορέψεις έτσι;» (vid)

Ο Χόλγκερ Ρούνε βρίσκεται στην Ελλάδα στο πλαίσιο του IMG Future Stars 2024, το οποίο θα λάβει χώρα στο Τατόι Club και με δημοσίευσή του θέλησε να... πειραξει τον Στέφανο Τσιτσιπά

Πιο συγκεκριμένα ο Νορβηγός τενίστας βιντεοσκόπησε όσα γίνονται στο court του Τατόι Club, όπου ομάδα χορευτών έκανε πρόβα ποντιακούς χορούς ενόψει της έναρξης του IMG Future Stars 2024 τη Δευτέρα 22 Απριλίου.

Ο Ρούνε με αφορμή αυτό έκανε ένα ποστ στο Twitter, κάνοντας ευθεία ερώτηση στον Στέφανο Τσιτσιπά για το εάν γνωρίζει να χορεύει έτσι. «Μπορείς να χορέψεις έτσι» έγραψε ο νεαρός τενίστας στη δημοσίευσή του.

Can you dance like this 🕺🏼? @steftsitsipas 🇬🇷 #tatoiclub #athen pic.twitter.com/FKA6hKzRAC