Ναδάλ για Τσιτσιπά: «Είναι χαζό να με θεωρεί φαβορί, το έκανε από σεβασμό»

Τι απάντησε ο Ράφαελ Ναδάλ στις δηλώσεις του Στέφανου Τσιτσιπά, που τον χαρακτήρισε φαβορί για την κατάκτηση του τίτλου στο τουρνουά της Βαρκελώνης.

O Στέφανος Τσιτσιπάς σε δηλώσεις του εν όψει της συμμετοχής του στο τουρνουά της Βαρκελώνης, μίλησε μεταξύ άλλων και στην παρουσία του Ράφαελ Ναδάλ και τον οποίο έχρισε φαβορί για την κατάκτηση του τίτλου.

Συγκεκριμένα, όταν ρωτήθηκε για το αν θεωρεί τον εαυτό του φαβορί μετά και την απόσυρση του Κάρλος Αλκαράθ, ο Τσιτσιπάς φωτογράφισε τον Ναδάλ.

«Μπορείτε να ρωτήσετε τον Ράφα, νομίζω εκείνος είναι το φαβορί. Σίγουρα είχα καλές εβδομάδες στο χώμα, αλλά ο Ράφα είναι ο Ράφα. Έχει επιστρέψει, παίζει καλό τένις, είμαι σίγουρος για αυτό», είπε ο Τσιτσιπάς.

Όταν ο Ναδάλ ρωτήθηκε σχετικά και δεν συμφώνησε: «Είναι χαζό, ας είμαστε ρεαλιστές. Κι εκείνος το γνωρίζει πως δεν είναι έτσι. Υποθέτω πως υπάρχει πολύς σεβασμός εξαιτίας των όσων έχω πετύχει εδώ, αλλά όλος ο κόσμος ξέρει ότι δεν είμαι φαβορί για να κερδίσω αυτό το τουρνουά.

