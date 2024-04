Ο πρώτος τενίστας της γενιάς του σε χρηματικά έπαθλα έγινε ο Στέφανος Τσιτισπάς μετά την κατάκτηση του τίτλου στο Μόντε Κάρλο, για τρίτη φορά στην καριέρα του.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς, μετά το χρηματικό έπαθλο που έλαβε για την κατάκτηση του τίτλου στο Μόντε Κάρλο, ξεπέρασε τα 30 εκατ. δολάρια σε χρηματικά έπαθλα από το τένις, κάτι που δεν έχει καταφέρει κανένας συνομήλικος, ή και μικρότερός του μέχρι σήμερα.

Αναλυτικότερα, ο Νο.7 τενίστας στον κόσμο έφτασε στα 30.360.563 δολάρια από τις πορείες του στα τουρνουά του Tour, όντας στην τέταρτη θέση για την τρέχουσα σεζόν πίσω από Σίνερ, Μεντβέντεφ και Ζβέρεφ.

30 MILLION DOLLAR MAN! 😎



🇬🇷 Stefanos Tsitsipas has surpassed $30 million in career prize money after winning Monte Carlo for the third time. 🏆💰👏



The 25-year-old Greek is the *first* tennis player born in 1998 or later, male OR female, to reach that prize money milestone: