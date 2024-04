Σίνερ για λάθος επόπτη: «Όλοι κάνουμε λάθη, πρέπει να το αποδεχτώ»

Την... κλάση του έδειξε ο Γιανίκ Σίνερ, μετά την ήττα από τον Στέφανο Τσιτσιπά στον ημιτελικό του τουρνουά στο Μόντε Κάρλο, όταν ερωτήθηκε για το λάθος του επόπτη γραμμής που του κόστισε το δεύτερο μπρέικ στο καθοριστικό σετ.

«Όλοι κάνουμε λάθη, πρέπει να το αποδεχτώ» ήταν τα λόγια του Γιανίκ Σίνερ στη συνέντευξη Τύπου, μετά τον χαμένο ημιτελικό από τον Στέφανο Τσιτσιπά, στην ερώτηση για το λάθος του επόπτη γραμμής που του στέρησε το δεύτερο μπρέικ στο τρίτο σετ του ματς.

«Όλοι μπορούν να κάνουν λάθη. Κι εάλω μπορώ να κάνω λάθη. Συνέβη και δεν μπορώ να κάνω τίποτα πια. Έχει περάσει στο παρελθόν. Σίγουρα είναι δύσκολο να το αποδεχτώ. Δεν... καταπίνεται, γιατί ανά διαστήματα έπαιξα πολύ καλό τένις. Τακτικά πήγαιναν όλα καλά.

Μετά ήρθαν οι κράμπες και ενδεχομένως η συνέπεια να ήταν η ήττα. Ακόμα και τότε προσπάθησα να βάλω τα δυνατά μου. Ο Στέφανος, όμως, ανέβασε επίπεδο και το μομέντουμ άλλαξε. Αυτό είναι το τένις».

Jannik Sinner on the bad line call that went against him in Tsitsipas match, ‘Everyone can make mistakes, I also can make mistakes’



“No, it happened. You know, you cannot do nothing anymore. It's already the past.

I mean, it's tough to accept this, yes. It's tough, a tough one… pic.twitter.com/rty1fnVDgX