Στο Μόντε Κάρλο με όλη την ομάδα του βρίσκεται ο Στέφανος Τσιτσιπάς για την προετοιμασία του ενόψει του μεγάλου τουρνουά στο Μονακό, με τον Έλληνα να δίνει έμφαση στο backhand.

Μετά το άσχημο πέρασμα του από τα αμερικανικά courts ο Στέφανος Τσιτσιπάς προετοιμάζεται για την χωμάτινη περίοδο και βρίσκεται ήδη στο Μονακό για το τουρνουά Masters του Μόντε Κάρλο.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς, μέσα από τα stories στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, έδειξε στιγμιότυπα από την προπόνησή του. Το πρόγραμμα είχε αρκετές ασκήσεις φυσικής κατάστασης και πολλά χτυπήματα με το backhand.

Σημειώνεται πως ο Έλληνας τενίστας αναμένεται να κάνει πρεμιέρα την Κυριακή (7/4) στο τουρνουά του Μονακό, το οποίο έχει κατακτήσει δύο φορές το 2021 και το 2022.

