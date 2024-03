Ο Γιάνικ Σίνερ έχασε μόλις τρία games από τον Ντανίλ Μεντβέντεφ, εξασφαλίζοντας με εμφατικό τρόπο την πρόκριση στον τελικό στο Miami Open.

Ο Γιάνικ Σίνερ όχι απλά δεν άφησε περιθώρια αντίδρασης στον Ντανίλ Μεντβέντεφ, αλλά ο Ιταλός απέναντι στον κάτοχο του τίτλου στο Μiami Open, έφθασε στο εντυπωσιακό 6-1, 6-2 σε 70 λεπτά για να πάρει την πρόκριση στον τελικό της Κυριακής (31/3). Εκεί θα αντιμετωπίσει έναν εκ των Αλεξάντερ Ζβέρεφ ή Γκριγκόρ Ντιμιτρόφ.

Ο Σίνερ φθάνει για 3η φορά στα τελευταία τέσσερα χρόνια στο τελικό του Miami Open, αναζητώντας τον πρώτο του τίτλο σε αυτό μετά τις ήττες από τον Χουρκάζ το 2021 και τον Μεντβέντεφ, πέρυσι. Ο 22χρονος πάει για τον 13ο τίτλο στην καριέρα του και 3ο μέσα στο 2024 μετά το Australian Open και το 500άρι στο Ρότερνταμ.

Ο ημιτελικός κύλησε σε ρυθμούς Σίνερ, απέναντι στον Μεντβέντεφ, που έχασε τις δικές του -λιγοστές-ευκαιρίες. Όπως όταν προηγήθηκε 15-40 στο 3ο game, όμως ο Σίνερ με τέσσερις στη σειρά άσους έκανε το 3-0. Απείλησε, μάλιστα, με bagel set, τον Ρώσο, που το απέφυγε κάνοντας το 5-1 και τον Σίνερ με love game να τελειώνει το σετ με 6-1 σε 33 λεπτά.

