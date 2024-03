Στα προημιτελικά του Miami Open θα βρεθεί και ο Κάρλος Αλκαράθ, μετά τη νίκη του επί του Λορέντζο Μουζέτι με 6-3, 6-3 στη φάση των "16" της διοργάνωσης.

Ο Κάρλος Αλκαράθ, μετά από έναν αγώνα μίας ώρας και 25 λεπτών, πήρε τη νίκη επί του Λορέντζο Μουζέτι με 6-3, 6-3 και προκρίθηκε στην προημιτελική φάση του Miami Open.

O Ισπανός τενίστας, Νο1 του ταμπλό, δεν δυσκολεύτηκε καθόλου στο πρώτο σετ και σε 38 λεπτά έκανε το 6-3. Αναλυτικότερα, ο νεαρός τενίστας από πολύ νωρίς έκανε το πρώτο βήμα για να πάρει το σετ, κάνοντας break στο πρώτο service game του Ιταλού. Έπειτα με hold απέκτησε διαφορά δύο game (2-0), την οποία και διατήρησε ως το 9ο game όπου με ακόμη ένα break έκλεισε το σετ (6-3).

Στο δεύτερο σετ ο Ιταλός, όντας με την πλάτη στον τοίχο, προσπάθησε να βάλει δύσκολα στο Αλκαράθ. Αμφότεροι κράτησαν από ένα service game, με τον Μουζέτι να πραγματοποιεί την πρώτη του... επίθεση όντας με break point στο τρίτο game. O Αλκαράθ χρειάστηκε να... σβήσει δύο break points του αντιπάλου του για να πάρει ξανά το προβάδισμα.

Lorenzo Musetti hits one of the shots of the tournament against Alcaraz in Miami.



Front facing tweener lob?!



Alcaraz hits a tweener right back.



Gorgeous volley by Lorenzo.



What are we even watching right now



pic.twitter.com/glVpQtkVe9