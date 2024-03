Ο αποκλεισμός από τον Τόμας Μάχατς σήμανε και το τελευταίο παιχνίδι για τον Άντι Μάρεϊ στο Miami Open, με τον απογοητευμένο Σκωτσέζο να μιλά για το τέλος της καριέρας του.

Ο Άντι Μάρεϊ αγωνίστηκε για τρεισήμισι ώρες κόντρα στον Τσέχο, Τόμας Μάχατς για να γνωρίσει την ήττα με 5-7, 7-5, 7-6(5) και τον αποκλεισμό από τη συνέχεια του Miami Open.

Μια ήττα που έφερε απογοήτευση στον 37χρονο Σκωτσέζο, που δήλωσε ότι περισσότερο από ποτέ ανυπομονεί τώρα να έρθει το τέλος της σπουδαίας καριέρας του.

Ο Μάρεϊ αποχαιρέτησε το Miami Open, ένα τουρνουά που κατέκτησε το 2009 κόντρα στον Νόβακ Τζόκοβιτς και το 2013 απέναντι στον Νταβίντ Φερέρ, ενώ ήταν φιναλίστ με αντίπαλο τον Τζόκοβιτς το 2012 και το 2015.

Στη συνέντευξη Τύπου ο Μάρεϊ μίλησε για το επικείμενο τέλος της καριέρας του, λέγοντας: «Δεν σκεφτόμουν όλους τους αγώνες που έπαιξα, ειδικά περισσότερο ότι αυτός είναι ο τελευταίος αγώνας που θα έπαιζα εδώ, κάτι που είναι λυπηρό. Έχω περάσει τόσο μεγάλο μέρος της καριέρας μου στο τένις εδώ και θα ήθελα να είχε διαρκέσει λίγο περισσότερο.

