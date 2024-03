Ο Γίρι Λεχέτσκα έκανε την έκπληξη και επικράτησε με 2-0 σετ του Αντρέι Ρούμπλεφ, για να βρεθεί στον δρόμο του Τσιτσιπά στο Ιντιαν Γουέλς.

Η έκπληξη… έσκασε στο Ιντιαν Γουέλς, καθώς ο Γίρι Λεχέτσκα απέκλεισε τον Αντρέι Ρούμπλεφ και θα είναι ο αντίπαλος του Στέφανου Τσιτσιπά στον 4ο γύρο της διοργάνωσης.

Ο Τσέχος επικράτησε με 6-4, 6-4 σε μόλις 73 λεπτά αγώνα, με το τελικό σκορ να… κολακεύει τον Ρούμπλεφ.

Another big win over Rublev @jirilehecka plays some inspired tennis to reach the 4th round of Indian Wells for the first time!#TennisParadise pic.twitter.com/y84UzvXb2N — Tennis TV (@TennisTV) March 11, 2024

Ο Ρώσος δεν είχε ούτε ένα break point σε όλο το ματς, ενώ ο Λεχέτσκα είχε 9 άσους και το εντυπωσιακό 25/27 σε κερδισμένους πόντους στο πρώτο σερβίς.

Τσιτσιπάς και Λεχέτσκα θα βρεθούν για 3η φορά θα βρεθούν αντιμέτωποι, με τον Έλληνα τενίστα να προηγείται με 2-0 στις νίκες. Κέρδισε με 2-1 στο Ρότερνταμ το 2022 και το 2023 στο Australian Open με 3-0 σετ.

Νίκες για Αλκαράθ, Σίνερ και Ζβέρεφ

Με περίπατο πέρασαν στον επόμενο γύρο Αλκαράθ και Σίνερ. Ο Αλκαράθ απέκλεισε τον Φελίξ Οζέρ Αλιασίμ με 6-2, 6-3 και συνεχίζει στην προσπάθειά του να υπερασπιστεί τον τίτλο του, ενώ ο Σίνερ έφτασε στο 17-0 το σερί του για το 2024, επικρατώντας με 6-3, 6-4 του Γιαν Λέναρντ Στρουφ.

Carlos Alcaraz absolutely destroying a forehand against Aliassime.



103 MPH forehand.



When he's striking it well, it's one of the greatest weapons in tennis.pic.twitter.com/H4PKjNt8w7 — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) March 10, 2024

Επόμενος αντίπαλος για τον Αλκαράθ θα είναι ο Ούγγρος Μαροζάν, ενώ ο Σίνερ θα παίξει με τον Μπεν Σέλτον, ο οποίος κέρδισε τον Σερουντόλο με 7-6, 3-6, 7-6, σε ένα ενδιαφέρον match up.

Ο νικητής από αυτό το παιχνίδι μάλιστα, στα προημιτελικά πέφτει πάνω στο Τσιτσιπάς - Λεχέτσκα.

Great Match. Massive Respect.@BenShelton defeats Cerundolo in a 3rd set tiebreak to reach R4 in #TennisParadise! pic.twitter.com/LxA1l87Tit March 11, 2024

Στον επόμενο γύρο πέρασε και ο Αλεξάντερ Ζβέρεφ που επικράτησε με 7-6, 6-3 του Γκρίκσπουρ και πάει να παίξει σπουδαίο ματς στους «16» με αντίπαλο τον φορμαρισμένο Ντε Μινόρ.