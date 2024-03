Ο Ραφαέλ Ναδάλ δήλωσε και πάλι ανέτοιμος και αποφάσισε να μην αγωνιστεί στο Ιντιαν Γουέλς -Αποσύρθηκε και η Μπαντόσα.

Ο Ραφαέλ Ναδάλ για άλλη μία φορά αποσύρει την συμμετοχή του από τουρνουά.

Μετά το φιλικό με τον Αλκαράθ στο Λας Βέγκας, δήλωσε ανέτοιμος για το Ιντιαν Γουέλς και απέσυρε την συμμετοχή του.

Ο 37χρονος Ισπανός συνεχίζει να αντιμετωπίσει προβλήματα φόρμας και βλέποντας πως δεν θα είναι ανταγωνιστικός, πήρε την απόφαση να παρατείνει κι άλλο την παραμονή του εκτός Tour.

«Με μεγάλη λύπη θα πρέπει να αποσύρω τη συμμετοχή μου από το υπέροχο, αυτό, τουρνουά. Όλοι ξέρουν πόσο λατρεύω αυτό το μέρος και πόσο ήθελα να αγωνιστώ στο Indian Wells. Γι’αυτό ήρθα και νωρίς στην έρημο, να προπονηθώ και να προσπαθήσω να είμαι έτοιμος. Δουλεύω σκληρά στην προπόνηση και όλοι ξέρετε ότι έδωσα ένα τεστ αυτό το Σαββατοκύριακο αλλά δεν είμαι έτοιμος να παίξω στο πιο υψηλό επίπεδο, σε ένα τόσο σημαντικό τουρνουά.

Δεν ήταν εύκολη απόφαση αλλά δεν μπορώ να κοροϊδέψω τον εαυτό μου και τους χιλιάδες φιλάθλους. Θα μου λείψετε όλοι και είμαι βέβαιος ότι το τουρνουά θα έχει μεγάλη επιτυχία» έγραψε ο Ναδάλ στα σόσιαλ.

It is with great sadness that I have to withdraw from this amazing tournament at Indian Wells.

Everyone knows how much I love this place and how much I love to play here. That’s also one of the reasons why I came very early to the desert to practice and try to get ready. pic.twitter.com/gmvs5kfGO2