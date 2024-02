Ο Στέφανος Τσιτσιπάς ξεπέρασε το εμπόδιο του Φλάβιο Κομπόλι με 6-3, 7-6 και πέρασε στα προημιτελικά του Ακαπούλκο όπου θα αντιμετωπίσει τον κάτοχο του τίτλου, Αλεξ ντε Μινόρ.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς κατάφερε να ξεπεράσει και τον Φλάβιο Κομπόλι στο Ακαπούλκο.

Χωρίς να παίξει σπουδαίο τένις, ήταν πιο αποτελεσματικός και πιο ψύχραιμος από τον Ιταλό, κερδίζοντας με 2-0 σετ (6-3, 7-6 σε 2 ώρες αγώνα) και πέρασε στα προημιτελικά όπου αύριο θα αντμετωπίσει τον κάτοχο του τίτλου, Αλεξ ντε Μινόρ (νωρίτερα κέρδισε εύκολα 2-0 τον Αυστριακό Οφνερ).

