Επαγγελματική νίκη από τον Στέφανο Τσιτσιπά επί του Ρομάν Σαφιούλιν (6-3, 6-4) παίζει με τον Ιταλό Κομπόλι στους «16» του Ακαπούλκο.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς επαιξε όσο... χρειαζόταν για να κερδίσει τον πρώτο του αγώνα στο Ακαπούλκο.

Απέναντι σε έναν κακό Ρομάν Σαφιούλιν, επικράτησε με 6-3, 6-4 (σε μία ώρα και 20 λεπτά) και έκλεισε εισιτήριο για την φάση των «16» όπου περιμένει ο Φάμπιο Κομπόλι.

Success for Stef Former finalist @steftsitsipas rifles past Roman Safiullin 6-3 6-4 to reach round two at #AMT2024 pic.twitter.com/OA6OwbaCxJ

Ο Στέφανος κυριάρχησε στο σερβίς, απέναντι σε έναν αντίπαλό που έκανε πολλά και εύκολα αβίαστα λάθη, κάνοντας πιο εύκολη τη ζωή του Ελληνα τενίστα.

Ο Τσιτσιπάς είχε 5 άσους στο ματς, 83% κερδισμένο πρώτο σερβίς παρά το μέτριο 53% περασμένο πρώτο σερβίς. Παράλληλα είχε 14 winners και περιορισμένο αριθμό λαθών, σε μία άρτια εμφάνιση.

Ο Στέφανος άρχισε εξαιρετικά στα δικά του service game, κερδίζοντας μάλιστα το δεύτερο με ένα άσο και τρεις χαμένες επιστροφές του Σαφιούλιν.

Προηγήθηκε με 2-1, που θα μπορούσε να είναι και 3-0 αν είχε εκμεταλλευτεί τα δύο break point που βρήκε νωρίτερα στο σερβίς του αντιπάλου του.

Αμέσως μετά ήρθε το πρώτο break του ματς για τον Στέφανο ο οποίος εκμεταλλεύτηκε τη μία από τις δύο ευκαιρίες που είχε. Με προβάδισμα 4-2 σέρβιρε, είδε τον αντίπαλό του να φτάνει σε break point, αλλά απάντησε με το σερβίς του και έφτασε στο 5-2.

Ο Σαφιούλιν μείωσε, αλλά ο Τσιτσιπάς με άψογο service game, έφτασε στο 6-3 και έκανε το πρώτο βήμα για την πρόκριση.

A 1K ace



$1,000 for every @steftsitsipas ace goes to the hurricane relief program for Acapulco at #AMT2024 pic.twitter.com/QKNIWz3w1I