O Στέφανος Τσιτσιπάς εμφανίστηκε στο Ακαπούλκο φορώντας τη φανέλα της Εθνικής Μεξικού και αμέσως έγινε ο αγαπημένος του κόσμου.

Μετά το Λος Κάμπος, επόμενος σταθμός για τον Στέφανο Τσιτσιπά στο Μεξικό είναι το Ακαπούλκο και το 500άρι τουρνουά που άρχισε τη Δευτέρα (26/2).

Ο Τσιτσιπάς έφθασε στο Ακαπούλκο, την Κυριακή (25/2) φορώντας τη φανέλα της Εθνικής Μεξικού.

Οταν ρωτήθηκε αν γνωρίζει κάποιον ποδοσφαριστή από το Μεξικό, ο Τσιτσιπάς δήλωσε «ο Χιμένες είναι ο αγαπημένος μου» εννοώντας τον 22χρονο επιθετικό

Σαντιάγκο Χιμένες της Φέγενορντ.

«Είμαι πολύ χαρούμενος που επέστρεψα. Νιώθω υπέροχα που βρίσκομαι στο Ακαπούλκο. Ανυπομονώ για ένα σπουδαίο τουρνουά αυτή την εβδομάδα» συμπλήρωσε ο Τσιτσιπάς, που μαζί με τον μαζί με τον αδελφό του Πέτρο, θα πάρουν μέρος και στο διπλό. Ο πρώτος αντίπαλός του για τη φάση των «32» ο Ρομάν Σαφιούλιν.

Stefanos Tsitsipas is in action at Acapulco



