Τραυματίστηκε και αποχώρησε ο Αλκαράθ στο Όπεν του Ρίο

Άτυχος φάνηκε ο Κάρλος Αλκαράθ στον αγώνα του με τον Βραζιλιάνο, Τιάγκο Μοντέιρο στο χωμάτινο 500άρι τουρνουά στο Ρίο ντε Τζανέιρο, με τον Ισπανό να αποχωρεί με τραυματισμό στον αστράγαλο.

Μόλις 18 λεπτά διήρκησε ο αγώνας, με τον Αλκαράθ να αποχωρεί κι ενώ είχαν παιχθεί δύο game με το σκορ να είναι στο 1-1.

Ο Αλκαράθ προσπάθησε να απαντήσει σε ένα βαθύ χτύπημα του Μοντέιρο, γλίστρησε με αποτέλεσμα να γυρίσει ο δεξιός αστράγαλος και στη συνέχεια να αποχωρήσει από την αναμέτρηση με δεμένο το σημείο τραυματισμού.

