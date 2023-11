Ο Στέφανος Τσιτσιπάς δεν μπόρεσε να ξεπεράσει το εμπόδιο του Γκριγκόρ Ντιμιτρόφ, ηττήθηκε με 2-1 σετ και έχασε την ευκαιρία να βρεθεί στον τελικό στο Masters του Παρισιού.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς για τρίτο στη σειρά τουρνουά αποτυγχάνει να βρεθεί στον τελικό, τώρα ο Γκριγκόρ Ντιμιτρόφ επικράτησε με 6-3, 6-7(1), 7-6(3) και είναι αυτός που πέρασε στον τελικό στο Masters του Παρισιού.



Μετά την Αμβέρσα και τη Βιένη ο Στέφανος Τσιτσιπάς σπαταλά μια τρίτη διαδοχική ευκαιρία να παίξει σε έναν τελικό. Ο 25χρονος Έλληνας γνώρισε τη 2η ήττα του από τον 32χρονο Ντιμιτρόφ έπειτα από οκτώ αγώνες.

Ήταν εκτός ρυθμού στο 1ο σετ, έδειξε περισσότερη συγκέντρωση στο 2ο σετ και το κατέκτησε στο tie break για να στείλει τον ημιτελικό στο 3ο σετ. Στο 3ο game ο Τσιιτσιπάς πέταξε και τις τέσσερις ευκαιρίες που βρήκε για break - οι μοναδικές στο παιχνίδι- με τον Ντιμιτρόφ να κυριαρχεί στο νέο tie break και να πανηγυρίζει τη μεγάλη πρόκριση.



Back in the BIG TIME



Grigor Dimitrov will be aiming to capture his first tour-level trophy since 2017 @RolexPMasters | #RolexParisMasters