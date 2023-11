Ο Αντρέι Ρούμπλεφ μετά την πρόκρισή του στα ημιτελικά του Masters του Παρισιού, μία ώρα μετά τα μεσάνυχτα, αναφέρθηκε στο ξενύχτι που τον περίμενε εν όψει του αγώνα με τον Νόβακ Τζόκοβιτς.

Ο Αντρέι Ρούμπλεφ νικώντας τον Άλεξ ντε Μινόρ με 4-6, 6-3, 6-1 εξασφάλισε το 4ο και τελευταίο εισιτήριο των ημιτελικών στο Masters του Παρισιού.

Ο αγώνας του με τον Αυστραλό ολοκληρώθηκε λίγο μετά τη μία το πρωί του Σαββάτου και ο Ρώσος περίπου στις έξι το απόγευμα, θα επιστρέψει στο κεντρικό κορτ για τον ημιτελικό απέναντι στον Νόβακ Τζόκοβιτς.

Ένα ακόμα παράδειγμα του κακού προγραμματισμού των διοργανωτών, που έχει προκαλέσει αντιδράσεις από πλευράς παικτών, με αποκορύφωμα την αποχώρηση του Γιάνικ Σίνερ.

Andrey Rublev unhappy with the schedule:



“I need to have dinner, treatment, take a shower, I don’t know when I’ll go to sleep. 4? 5? Crazy. Amazing schedule. Thank you. And I’m council of ATP. And ATP, we are together.”



It’s past 1 a.m. local time.



