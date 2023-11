Ο Τσιτσιπάς έγινε ο νεότερος που φτάνει τις 300 νίκες στο Tour

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς έφτασε τις 300 νίκες στην επαγγελματική του καριέρα, ο πρώτος που είναι γεννημένος μετά το 1998.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς… 300αρησε.

Με τη νίκη του επί του Χατσάνοφ, έφτασε το ρεκόρ του στο Tour στο 300-140 και έγινε έτσι ο πρώτος τενίστας που φτάνει αυτό το milestone ενώ είναι γεννημένος από το 1998 και μετά!

Milestone: achieved



